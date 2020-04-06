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منوعات

الابتسامة .. فرق فلسطينية تدخل البهجة في نفوس اهالي غزة بالحجر الصحي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

في مشهد غير مألوف بقطاع غزة امتلأ القطاع الفلسطيني بمجموعة من المهرجين والبهلونات لإدخال البهجة في نفوس سكان المدينة بعد غلق القطاع لمواجهة فيروس كورونا الوبائي.


 فريق الابتسامة الفني فرقة مكونة  من 12 شابا، سعوا لادخال البهجة في الاحياء الفقيرة بغزة عبر إبداعاتهم الفنية في قطاع غزة، حيث دفع فيروس كورونا الفريق الفني إلى الذهاب لمنزل أهل القطاع المهمشين واضفاء البهجة عليهم تحت شعار  خليك في البيت تأتيك الفرحة” ، لتخفيف حدة الضغط النفسي عن الأسر الفلسطينية خاصة الأطفال، بحسب موقع قناة الغد. 


ما يميز مبادرة المهرجين، هو الاستقبال الرائع من قبل الأهالي وخاصة الأمهات، اللواتي عبرن عن سعادتهن بهذا الاستعراض الذى استمرار دقائق قليلة، فقالت أم أحمد وهي تجلس جوار المهرج أمام بيتها: “نحن سعداء جدا لما يقوم به المهرجون، فهذا يخفف الضغط عنا وعن أطفالنا، فالأطفال يتم التعامل معهم بصعوبة لجعلهم يبقون في المنزل فترات طويلة، خوفا عليهم من المرض وخاصة الكورونا”.


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