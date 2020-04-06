أخبار التوك شو..أحمد موسى لـ حمدين صباحي: إيه علاقة الإفراج عن الإرهابيين بفيروس كورونا..افخر بمصريتك ..الباسبور المصري يهزم الأمريكاني على أرضه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية عندما قررت إرجاع المصريين العالقين في الخارج، لم تقل أبدا هذا إخواني أو مصري؛ مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين المصري والإخواني.

قال رامي فايز، مالك فندق بمرسى علم، أن الطائرة التي وصلت مطار مرسى علم اليوم كان على متنها، بعض الأشخاص التي كارهي مصر، لدرجة أنه تفعلوا الأزمات مجرد نزلهم على أرض مصر.





هاجم الإعلامى أحمد موسى، حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، بعد مطالبة الأخير بخروج المساجين، لافتا إلى أن المنتمين للطابور الخامس يتحالفون مع منظمات خارجية للضغط على الدولة.