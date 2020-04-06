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توك شو

أخبار التوك شو..أحمد موسى لـ حمدين صباحي: إيه علاقة الإفراج عن الإرهابيين بفيروس كورونا..افخر بمصريتك ..الباسبور المصري يهزم الأمريكاني على أرضه

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاحد،  مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية عندما قررت إرجاع المصريين العالقين في الخارج، لم تقل أبدا هذا إخواني أو مصري؛ مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين المصري والإخواني. 

قال رامي فايز، مالك فندق بمرسى علم، أن الطائرة التي وصلت مطار مرسى علم اليوم كان على متنها، بعض الأشخاص التي كارهي مصر، لدرجة أنه تفعلوا الأزمات مجرد نزلهم على أرض مصر.

هاجم الإعلامى أحمد موسى، حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، بعد مطالبة الأخير بخروج المساجين، لافتا إلى أن المنتمين للطابور الخامس يتحالفون مع منظمات خارجية للضغط على الدولة.
 
استنكر الإعلامي أحمد موسى مطالبته حمدين صباحى بخروج إرهابيين تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية من السجون.


قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتأجيل احتفالية افتتاح المشروعات القومية الكبرى.

قالت "فيحاء ونج"، الإعلامية الصينية، إن الصين سيطرت على انتشار فيروس كورونا لكن هناك بعض حالات إصابة قادمة من الخارج.



قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه تم إجراء تحليل لنحو 800 من العاملين بمعهد الأورام، موضحا أن كل المصابين حتى الآن 17 ولم يزيدوا على ذلك.


قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مجلس الوزراء في بداية العام وافق على تركيب العدادات الكودية للمواطنين بدلا من الممارسة، موضحا أن تلك العدادات لا تقنن الوضع للسكن. 

كشف الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، عن أخر المستجدات في معهد الأورام، مؤكدا أنه تم الكشف على عدد كبير وبدأنا من المرضى وكل النتائج سلبية وعددهم 60 مريض.








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