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توك شو

الوزير: إنهاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والمتحف الكبير 10 أكتوبر المقبل

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:24 م
المتحف الكبير
المتحف الكبير
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أسامة علي

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتأجيل احتفالية افتتاح المشروعات القومية الكبرى.

وتابع  الوزير خلال اتصال هاتفى مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس السيسى وجه أيضا بضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية بكامل القوة.

وأوضح وزير النقل، العمل مستمر فى مشروعات الطرق والكبارى، والمستشفيات، وكل المشروعات التى يستطيع أصحاب شركاتها تأمين العمال بها معقبا:"بمر على المشاريع والمواقع وانا لابس كمامة لتوعية العمال و طمأنتهم، بأن المشاريع شغالة وكمان هنأمنكم".


وأكد كامل الوزير، أن 10 أكتوبر سيتم الانتهاء تماما من الحي الحكومي من العاصمة الادارية الجديدة، والمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة، معقبا:"لا يمكن توقف المشروعات القومية".

وأوضح كامل الوزير، إلى أن احتفالية افتتاح المشروعات السابق الإشارة لها سيتم تأجيله لـ 2021. 

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