فرج عامر يكشف موقفه من ضم لاعبين جدد لسموحة في الميركاتو الصيفي ..فيديو

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الفريق الكروي الأول لا يحتاج إلى لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال عامر فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "نملك قطاع ناشئين على مستوي عال ولا نحتاج للتعاقد مع لاعبين جدد خلال الموسم المقبل، ونملك ذخيرة من اللاعبين الشباب وهم نواة الفريق فى الموسم المقبل".

وأضاف: "قطاع الناشئين بنادي سموحة هو كنز الفريق فى الموسم المقبل ويلعبون فى منتخبات الناشئين والشباب".





وتوقف النشاط الكوري فى مصر لعدم تفشي فيروس كورونا .



