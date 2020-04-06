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رياضة

فرمان جديد من كارتيرون فى الزمالك.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:27 ص
كارتيرون
كارتيرون
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حسن العمدة
كشف الإعلامي محمد فاروق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، يسعي لتحقيق أكبر استفادة من قطاع الناشئين بالنادي خلال الموسم المقبل.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "كارتيرون يرغب فى الاعتماد على تقرير شهري عن أفضل العناصر الموجودة في قطاعات الناشئين والشباب بمختلف الأعمار وتصعيدهم للمشاركة في التدريبات مع الفريق الأول".

وقد صرح مرتضي منصور من قبل ، ان كارتيرون مستمر مع الزمالك في الموسم المقبل، اتفقنا معه على التجديد.

وأضاف مرتضى منصور: "ننتظر الانتهاء من أزمة كورونا الحالية من أجل توقيع العقود بشكل رسمي مع المدرب الفرنسي".

وأكد رئيس نادي الزمالك أن كارتيرون مدرب متميز، وقاد الفريق في التتويج ببطولتين فهو له رؤية فنية جيدة وخاض مباريات صعبة ونجح فيها.

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