أول إصابة لنمر بفيروس كورونا في حديقة حيوان بنيويورك.. تفاصيل

ثبت أن نمرًا في حديقة حيوان برونكس في مدينة نيويورك مصاب بفيروس كورونا المعروف بـ COVID-19 بعد التعرض الواضح لعامل مصاب.





ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، قالت الشركة الأم لحديقة الحيوانات ، جمعية حماية الحياة البرية (WCS) ، في بيان اليوم الأحد ، إن النمر الماليزي البالغ من العمر أربع سنوات ، والذي يدعى ناديا ، تم اختباره بعد أن أصيب بسعال جاف وفقدان للشهية.





واوضحت الصحيفة انه تم التأكد من ايجابية اصابة النمر بفيروس كورونا، من قبل المختبر الوطني للخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية في ولاية آيوا.





وقالت حديقة الحيوان إن ستة نمور أخرى في الحديقة ، بما في ذلك شقيقة النمر المصاب ، ونمران من آمور وثلاثة أسود أفريقية ، كانت تعاني أيضا من أعراض محتملة لفيروس كورونا.





من المتوقع أن تتعافى جميع النمور فقًا لتوقعات القائمين على الحديقة .





لا يوجد دليل يشير إلى أن الحيوانات المصابة يمكن أن تنقل الفيروس إلى الناس.