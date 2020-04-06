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منوعات

أمل جديد للبشرية.. اكتشاف نقطة ضعف فيروس كورونا| اعرف التفاصيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:13 ص
اكتشاف نقطة ضعف فيروس
اكتشاف نقطة ضعف فيروس كورونا
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عبد العزيز جمال


نشرت صحيفة ديلي ميل دراسة جديدة أكدت تحديد نقطة ضعف فيروس كورونا ، وذلك بعد قيام الأطباء القائمون عليها بفحص جسم مضاد من مريض كورونا، وتتبع كيف تمسك بمنطقة معينة من الفيروس.


وكشف القائمون على الدراسة أنه يمكن استهداف جزء معين من الفيروس بالأدوية والعلاجات الأخرى.


الفريق القائم على الدراسة أكد أن الجسم المضاد لفيروس كورونا، قد اجتاح نفس المكان في عينة للفيروس التاجي بدقة "قريبة من المقياس الذرى له" ، ولكن لم يكن الجسم المضاد الذي تم تثبيته ف بنفس قوة عينة السارس، لكنه ساعد في تحديد نقطة ضعف للفيروس. 


مؤلف الدراسة إيان ويلسون، أكد أن الاكتشاف الجديد يساعد بشكل كبير في التصميم القائم على هيكل اللقاحات والعلاجات ضد فيروس كورونا- CoV-2.


وأكد أنها ستحمى أيضًا ضد الفيروسات التاجية الأخرى، بما في ذلك تلك التي قد تظهر في المستقبل".

 
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