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سيارات

خبير سيارات: المصانع في مصر ليس بإمكانها تصنيع أجهزة تنفس

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:24 ص
صدى البلد
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أماني نوار

بعد أزمة فيروس كورونا، اتجهت شركات السيارات العالمية إلى تصنيع كمامات وأجهزة تنفس وكانت على رأسهم فورد ، مرسيدس ، لامبرجيني .

وأكد خبير في مجال السيارات  ان مصانع السيارات في مصر ليست كمثل مصانع السيارات العالمية التي تقوم في الوقت الحالي بتصنيع أجهزة التنفسي الصناعي.

وأوضح الخبير أن  مصانع السيارات في مصر ليست  لديها القدرات اللازمة، ولا الامكانيات لتصنيع هذه النوعية من الأجهزة.

كما أن تصنيع اجهزة التنفس الصناعية لا تقتصر فقط على تواجد امكانيات في المصانع الخاصة بالسيارات، وتلك الأجهزة لها ملكية فكرية وبراءة اختراع لهذه الشركات وبالتالي تحتاج المصانع إلى جهود كبيرة لإنتاج هذه الأجهزة.



كما أن وحدات التنفس تحتاج إمكانيات معينة  تشمل الدوائر الكهربائية ووحدات ميكانيكية لاتتوفر في المصانع المصرية.

  

 

وكان فريق مرسيدس فورميلا 1  استطاع تصنيع أجهزة تنفي لمساعدة المصابين بمرض كورونا الخطير للحصول على التنفس بشكل أسهل.

 

 

 

وأكد فريق مرسيدس أن هذا الابتكار ينقذ الكثير من الأحياء حول العالم وذلك خاصة، وأن من أعراض الكورونا هي صعوبة التنفس.

 

والأجهزة التي تم تصنيعها من مرسيدس قادرة على توصيل الأكسجين للمصاب  تحت الضغط إلى رئة المريض لمساعدته على التنفس بدون استخدام جهاز التنفس الصناعي عبر الأنابيب.

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