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أخبار العالم

ترامب: هذا العقار علاج عظيم لفيروس كورونا المستجد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
حث الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الشعب على تناول  عقار كلوروكوين كعلاج لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل ذلك. 

وجدد ترامب مطالبته من الشعب الامريكي بالحفاظ على التباعد المجتمعي والبقاء في المنازل. 

وقال ترامب إن عقار الكلولوكوين سيكون عقارا عظيما لعلاج فيروس كورونا المستجد. 

واضاف ترامب أن هناك 182 دولة حول العالم تعاني من هجمة فيروس كورونا المستجد. 

وأعلن الرئيس الأمريكي عن شراء الولايات المتحدة كميات كبيرة من عقار هيدروكسي كلوروكوين، الذي تقرر استخدامه في علاج حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وقال ترامب خلال مؤتمر الأزمة اليومي: "وفرنا 29 مليون جرعة من عقار كولوركوين لعلاج فيروس كورونا بأسعار معقولة". 
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