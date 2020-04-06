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فن

محمد هنيدي يغني كماننا بالطريقة الطربية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:46 ص
هنيدي
هنيدي
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آيه عاطف
قام الفنان محمد هنيدي، بغناء أغنية "كماننا"، بطريقة طربية في إحدى البرامج بناء على طلب المذيع.

تقول كلمات الأغنية :"الكاتش كادر في الألولو .. كماننا .. حب نادية وحب لولو .. كماننا .. ولا يا بتاع الفل .. يابو قلب زي الفل .. لو النهاردة لفت بكرة هتبقى فل".

"نفسك فى اية كمننا .. تحلم بئية كمننا .. سمعنى اية كمننا .. انا نفسى الاقي نفسى واد حبيب وبيه ومعاية فلوس كتيرة تلاتين تلاف جنية واشرب ازوزة فى العجوزة مع استاكوزة اية".

يذكر أن أغنية "كماننا" غناء محمد فؤاد ومحمد هنيدي، من فيلم "اسماعلية رايح جاي" وقد حققت نجاح كبير جدا وقت عرضها في الفيلم، كما حقق الفيلم ايضا نجاح منقطع النظير.

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