أخبار الفن ليلا.. حفيد عمر الشريف مطلوب على جوجل بسبب حمالة صدر..وعادل إمام فى فيديو ساخر عبر تيك توك

آثار عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، جدلا واسعا حوله بعد نشره لصورة وهو يرتدي حمالة صدر، الأمر الذي دفع الجمهور المصري لمهاجمته.
نشر الفنان القدير والكوميديان الرائع الزعيم "عادل امام" فيديو جديد عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل "تيك توك" ويظهر في الفيديو وهو في مقابلة تلفيزيونية قديمة بمنزله.
شارك الفنان محمد امام جمهور بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر الفنان أحمد كرارة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يوجه فيه رسالة الى شقيقه أمير كرارة يهنئه فيها على مسلسله الجديد "الاختيار" والذي من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.
شاركت الفنانة هبة مجدي، بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
قام الفنان محمد هنيدي، بغناء أغنية "كماننا"، بطريقة طربية في إحدى البرامج بناء على طلب المذيع.