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فن

مثلي الجنسية ويرتدي حمالة صدر.. حقائق صادمة عن حفيد عمر الشريف

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:58 ص
عمر جونيور
عمر جونيور
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آيه عاطف
آثار عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، جدلا واسعا حوله بعد نشره لصورة وهو يرتدي حمالة صدر، الأمر الذي دفع الجمهور المصري لمهاجمته.

وعُرف عن عمر جونيور، الجرأة، حيث قد اعلن في تصريحات صحفية عن ميوله للمثلية الجنسية، دون اعتبار لأي عادات أو تقاليد للمجتمع المصري أو العربي بشكل عام.

وكان حفيد عمر الشريف قد تحدث مؤخرا عن جده العالمى عمر الشريف وجدته النجمة فاتن حمامة.

بينما علق على صورة  لهما عبر صفحته بموقع إنستجرام قائلا: "أجدادي هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة، ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة".
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