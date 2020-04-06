عادل إمام فى فيديو ساخر عبر تيك توك: في طفل عنده أربعين يوم هيتكلم

نشر الفنان القدير والكوميديان الرائع الزعيم "عادل امام" فيديو جديد عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل "تيك توك" ويظهر في الفيديو وهو في مقابلة تلفيزيونية قديمة بمنزله.





وكان الفيديو يستعرض من خلاله الحديث عن اسرته وقد مازح النجم "عادل امام" المذيعة عندما سألته عن ابنه "محمد امام" وكان وقتها رضيعا وقد اجابها: عنده اربعين يوم هنتكلم ازاي.





وانتهى منذ فترة قصيرة الفنان عادل إمام من تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو"، الذى يشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.





المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، وكان هذا العمل قد تم تأجيله العام الماضى بسبب عدم اكتمال التصوير.