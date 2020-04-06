ياسمين عبد العزيز تحتضن سوسن بدر ساخرة من فيروس كورونا معلقة: كورونا

تداول رواد موقع التواصل "تيك توك" فيديو جديد يجمع بين الفنانتين "ياسمين عبد العزيز" والنجمة "سوسن بدر" من آخر لقاء جمعهما.





ويظهر في الفيديو الفنانة "ياسمين عبد العزيز" وهي تحتضن الفنانة "سوسن بدر" مازحه قائله: "كورونا", في سخرية منها عن فيروس "كورونا" المستجد.





وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.