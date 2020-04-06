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فن

ياسمين عبد العزيز تحتضن سوسن بدر ساخرة من فيروس كورونا معلقة: كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:11 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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رنا اشرف
تداول رواد موقع التواصل "تيك توك" فيديو جديد يجمع بين الفنانتين "ياسمين عبد العزيز" والنجمة "سوسن بدر" من آخر لقاء جمعهما.

ويظهر في الفيديو الفنانة "ياسمين عبد العزيز" وهي تحتضن الفنانة "سوسن بدر" مازحه قائله: "كورونا", في سخرية منها عن فيروس "كورونا" المستجد.

وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.
@noradenielofficall

ياسمين عبدالعزيز والكورونا##كورونا ##مشاهير ##لبنان_طرابلس ##سلطنه_عمان_الامارات ##تيك_توك_السعودية ##اكسبلورر ##الاردن_عمان

♬ original sound - noradenielofficall
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