حمدي زكي فى حواره لـ صدى البلد: محدش ساعدني في الأهلي رغم اني فضلته عن الزمالك

حمدي زكي لـ صدى البلد:

- محدش ساعدني في الأهلي رغم اني فضلته عن الزمالك

- الإسماعيلي لا يحتاج تعاقدات جديدة

- إلغاء الدوري يضرب المنتخب في مقتل والدراويش هدفهم المربع الذهبي

هو أحد مواهب كرة القدم التي ظهرت بقوة في الدوري المصري خلال السنوات الماضية، تألق مع سيد البلد ليصبح مطمعا لأندية القمة، وبالفعل أصبح لاعبآ فى صفوف النادي الأهلى عام 2015، والتى تخللها إعارته لصفوف فريق سموحة لمدة 6 أشهر قبل العودة مرة أخرى للمارد الأحمر عام 2016-2017، قبل أن يرحل إلي النادي الإسماعيلي، محمد حمدى زكى نجم الدراويش وإبن الإسكندرية، يفتح قلبه لموقع صدى البلد من خلال الحوار التالي:-





كيف ترى حالة توقف النشاط حاليا؟ وكيف تقضي يومك؟





بالتأكيد توقف النشاط الرياضي الآن شيء لابد منه من أجل سلامة الجميع، والمكسب من قرار التوقف وحظر التجوال أكبر من أى مكاسب أخرى، والجميع لابد أن يتكاتف للخروج من تلك الأزمة التى تواجه العالم كله، ليس فقط في المجال الرياضي ولكن فى جميع المجالات، فالدولة تعمل لصالح الجميع وتتعامل مع الأزمة بطريقة رائعة، ولذلك لا نستطيع أن نتحدث بشأن المجال الرياضى فقط فى الوقت الحالي.









أما بشأنى ملتزم جدا بقرار الدولة، ومتواجد فى المنزل مع عائلتي وأنفذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنا.









هل ترحب بإلغاء المسابقة ام استكمالها عقب نهاية الأزمة؟





أتمني استكمالها، ولكن أتوقع عدم إستكمالها فى حالة إستمرار حالة الحظر بسبب عدم جاهزية اللاعبين لاستكمال المسابقة.

هل إلغاء المسابقة سيؤثر علي المنتخب الوطني؟





بكل تأكيد سيؤثر علي منتخب الوطني بشكل كبير، لأن اللاعبين ستعاني من عدم اللياقة البدنية.

كيف ترى مباراة العودة مع الرجاء؟





بالتأكيد صعبة للغاية وسنحارب من اجل تحقيق الفوز ومواصلة ولمشوار بنجاح فى البطولة العربية





كيف تري هذا الموسم مع الاسماعيلي؟





هذا الموسم كان خارج توقعتنا، بسبب تراجع النتائج، ولكن كنا نستطيع العودة للمنافسة والدخول في المربع الذهبي.









من وجهة نظرك هل يحتاج الإسماعيلي إلى ثورة تعاقدات جديدة؟





لا معتقدش إننا محتاجين لاعبين جدد، خاصة إن الإسماعيلي يمتلك لاعبين كبارا وطفره في الناشئين الحمد لله قادرين على التعويض وهما مستقبل النادى.









هل الأهلي ظلمك؟





لم أسمّها ظلما، كل الحكايه انه لم يكن هناك نيه فى الاعتماد عليا، وهذا الوضع لم اتقبله، وكنت أبحث عن فرصة للعب لإستكمال مشواري مع المنتخب.





من وراء رحيلك عن الاهلي؟





الجميع.. لأنه لم أجد أحدآ ساعدني أن أكون متواجدا، في ظل أن كان هناك مساندة لبعض اللاعبين بقوة فى تلك الفتره من أجل عودتهم لمستواهم.





هل الزمالك فاوضك؟





نعم.. ولكني كنت تعاقدت مع الأهلى.





ماذا يحتاج الإسماعيلي حتى يعود إلى المربع الذهبي على الأقل؟





المزيد من العمل والتركيز وتوفيق ربنا.





حلم العودة للمنتخب لايزال يراودك؟



