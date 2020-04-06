AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لصرف منحة الـ 500 جنيه ... القوى العاملة تكشف حقيقة إصدار كروت ائتمانية للعمالة غير المنتظمة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:05 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين

نفت وزارة القوي العاملة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي -علي خلاف الحقيقة- من أنه سيتم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، من خلال استصدار كروت ائتمانية من بعض البنوك.

ودعت وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة بمديريات القوي العاملة من قبل  وتقوم  بالتسجيل من 18 مارس الماضي حتي الآن من خلال موقع الوزارة  بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، وعدم التزاحم أمام فروع البنوك، حفاظا على السلامة العامة .

وأوضحت الوزارة  للعمالة غير المنتظمة التي قامت وتقوم بتسجيل بياناتها أن الحكومة حال تحديد معايير وآليات تقديم المساندة لهذه الفئة سوف يتم الإعلان عنها من خلال وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وفي كافة وسائل الاعلام  المقروءة والمرئية والمسموعة. 

لصرف منحة الـ 500 جنيه ... القوى العاملة تكشف حقيقة إصدار كروت ائتمانية للعمالة غير المنتظمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحمايتها.. "القوى العاملة" تخصص موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

تأثروا بكورونا..القوى العاملة: تسجيل بيانات 28 ألف عامل غير منتظم الكترونيا تمهيدا لمساعدتهم

القوى العاملة بسوهاج تنهي إجراءات المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة لـ 3868 عاملا

لرفع العبء عن كاهلهم من تداعيات كورونا.. وزير القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن.. تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة

القوى العاملة بالفيوم تستقبل تسجيل العمال غير المنتظمين والاستمارات بالمجان

بعد تسجيل 130 ألفا بياناتهم.. القوى العاملة تكشف مكان صرف منحة الـ 500 جنيه

ترشيحاتنا

عادة تعجل بإصابتك بفيروس كورونا.. احذر منها

ليلة النصف من شعبان.. هل قيام ليلها وصيام نهارها بدعة.. أمين الفتوى يجيب

روسيا تورد الوقود الذري لمفاعل أنشاص البحثى

التنمية المحلية: إغلاق آلاف الأسواق والمقاهي والمراكز التعليمية.. ومحاكمات عسكرية للمخالفين.. فيديو

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الياباني يعتزم إعلان الطوارئ 6 أشهر

اسمه الحقيقي مفاجأة.. 10 معلومات عن أوكا في عيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إم جي mg اليوم في مصر.. صور

بسبب كورونا.. تمساح يتجول خارج مركز تسوق والسكان في بيوتهم.. شاهد

يقلد تشرشل وكورونا يفتك به.. بوريس جونسون يعمل من تحت جهاز التنفس الصناعي | فيديو