لصرف منحة الـ 500 جنيه ... القوى العاملة تكشف حقيقة إصدار كروت ائتمانية للعمالة غير المنتظمة

نفت وزارة القوي العاملة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي -علي خلاف الحقيقة- من أنه سيتم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، من خلال استصدار كروت ائتمانية من بعض البنوك.

ودعت وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة بمديريات القوي العاملة من قبل وتقوم بالتسجيل من 18 مارس الماضي حتي الآن من خلال موقع الوزارة بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، وعدم التزاحم أمام فروع البنوك، حفاظا على السلامة العامة .

وأوضحت الوزارة للعمالة غير المنتظمة التي قامت وتقوم بتسجيل بياناتها أن الحكومة حال تحديد معايير وآليات تقديم المساندة لهذه الفئة سوف يتم الإعلان عنها من خلال وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وفي كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.