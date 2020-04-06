قطيع من الجمال يخرق حظر التجول في مكة ويثير جدلا واسعا.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقطيع من الجمال يتجول في شوارع مكة أثناء حظر التجول المفروض ليلا في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأثار الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع على موقع تويتر، سخرية وتساؤلات كثيرة عن أسباب تجول القطيع أثناء حظر التجول.





وقالت صحيفة سبق السعودية إن فيديو "قطيع الإبل" التقط، مساء أمس، في مخطط الشرائع 4 شرقي مكة المكرمة.





وجاء تعليقات المغردين على موقع تويتر مصحوبة بسخرية شديدة، فكتب أحد المغردين ساخرا " شكلهم حسو الهدوء مو طبيعي ف حبو يستكشفو إلى صاير".





في حين كتب مغرد آخر " التجول ممنوع حتى على الابل لان الحيوانات ايضا تنقل الفيروس".





وكانت المملكة العربية السعودية فرضت حظرا للتجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يوميًا، وذلك في إطار مساعيها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ِ



