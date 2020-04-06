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تعليم

التعليم تعلن تفاصيل جديدة بشأن نظام تقييم طلاب المدارس الدولية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:54 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية بشأن نظام الدراسة والتقويم بالمدارس الخاصة الدولية للفترة المتبقية من العام الدراسي 2020/2019، بعد تعليق الدراسة بسبب الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة عدة نقاط مهمة، جاءت كالتالي:

- صفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي) والصفين الأول والثاني الثانوي: بالنسبة للمواد القومية.. يعامل الطالب معاملة أقرانه في المدارس الرسمية؛ حيث يقوم الطالب بإجراء مشروع بحثي تصممه المدرسة لقياس نواتج التعلم للمواد القومية، على أن تضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الأول.

- الصف الثالث الإعدادي: يعامل نفس معاملة أقرانه في المدارس الرسمية؛ حيث يقوم الطالب بإجراء مشروع بحثي تصممه المدرسة لقياس نواتج تعلم المواد القومية، ويحصل الطالب (بعد اجتيازه المشروع) على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وتضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الأول.

- أما عن باقي المواد الدراسية (المناهج ذات الطبيعة الخاصة) فيجب الالتزام بتقديم المشاريع البحثية وإضافتها لنتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال إدارة المدرسة، مع الالتزام بتعليمات جهات التقييم الدولي.

- الطالب الذي لا يقدم المشروع البحثي في الموعد المحدد، يكون له دور ثان يتم تحديده قبل بدء العام الدراسي المقبل.

- على كل مدرسة أن تقوم بتصميم وإدارة ومتابعة المشاريع البحثية الخاصة بطلابها والاسترشاد بمعايير المشروعات البحثية التي تعلنها الوزارة، ويتم تسليم النتيجة إلى الإدارة التعليمية لاعتمادها.
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