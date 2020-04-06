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حقيقة علاج مرضى فيروس كورونا بعقاقير علاج الجرب والقمل.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن هناك إجراءات احترازية يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه يجب البقاء التام والالتزام بالتواجد في المنزل والتطهير بالماء والصابون وغسل اليدين لمدة 20 ثانية، وتهوية البيت جيدًا، كما شدد على ضرورة دخول الشمس للشقة لقتل البكتيريا والفيروسات.

وأضاف هانى الناظر، خلال لقاء خاص بفضائية " dmc"، أنه فى حالة الاضطرار للخروج يجب توخي الحذر والابتعاد عن الزحام وترك مسافات كافية بين الشخص والآخر، مشيرًا إلى أنه يجب ارتداء كمامات وقفازات فى حالة التواجد فى مكان مزدحم والاضطرار  للتعامل بالأموال.

وأوضح أن طريقة التخلص الآمن والسليم من الكمامات والقفازات، تتم من خلال رشهم بالكحول او الكلور بعد خلعهم وقصهم بالمقص جيدًا، لكى لا يتم استخدامهم مرة أخرى.

وحذر من استخدام الكلور بشكل كبير، لافتًا إلى أنه يستخدم فى تنظيف الحمامات والأرضيات فقط ، أو تطهير كعب الحذاء فور الوصول للمنزل، كما حذر من رش الكحول والكلور فى المنازل بكثرة لأنه يؤدى للإصابة بحساسية الصدر والجلد.

وأكد أنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن، وهناك تجارب معملية على بعض علاجات الأمراض كالجرب والديدان للتعرف على مدى فاعليتها فى الشفاء من فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن التجارب المعملية أظهرت نتائج إيجابية.

وأوضح أن الدواء يمنع استخدام الفيروس للبروتين داخل الجسم فيحد من نشاطه ويمنعه من التكاثر داخل جسم الإنسان، مؤكدًا أن التجارب تجرى الآن ولن يتم تطبيقها حتى يتم التأكد من فاعليتها.

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