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مصل مصري لعلاج كورونا.. خبيرة: إيطاليا والصين تستخدمان هذا الأسلوب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:11 ص
المصل واللقاح
المصل واللقاح
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هاجر إبراهيم

قالت الدكتورة هالة عدلى حسين، خبيرة تطوير الصناعات الدوائية: إن أي لقاح يمر بعدة مراحل إكلينيكية، و هناك خمس شركات بالعالم تعمل على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى ان هذا اللقاح يستخدم الفيروس نفسه  كعلاج إما بتضعيفه أو قتله.


واضافت  الدكتورة هالة عدلى حسين خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن اللقاح الخاص بكورونا يتم تحضيره وإعطاؤه للمناعة مثل كل التطعيمات التى يأخذها الإنسان، موضحة أن المصل هو عبارة عن الأجسام المضادة مثل مصل العقرب والثعبان.


وأوضحت أن المصل يوجد به الأجسام المضادة جاهزة، أى أنه لا يأخذ فترة حتى يتم إنشاؤه على عكس اللقاح، لافتة إلى أنه يعالج فورا ويتم إستخدامه من قبل إيطاليا والصين، و هناك خمس شركات بالعالم الان انتهوا من مرحلة ما قبل التجارب السريرية الخاصة بـ لقاح علاج  كورونا.


وأشارت إلى أن التجارب السريرية تأخذ فترة من 18 إلى 28 شهرا، مضيفة إلى أن تلك المرحلة أصبحت أمنة وأن صحة الناس التى تم تجربة اللقاح عليهم جيدة.


وتابعت أنه من أجل الإنتهاء من جميع المراحل الخاصة بإنشاء لقاح لعلاج فيروس كورونا ستأخذ مدة زمنية قدرها عام، إلا أن إنشاء مصل لفيروس كورونا يتم بمراحل سريعة، ومصر تهتم بذلك المجال منذ عام 1942 وعمل مصل العقرب والثعبان العلاج، متابعة أنه تم أخذ الموافقة من مؤسسة عالمية لعلاج كورونا بالأمصال.


يذكر ان مصر قدمت مساعدات طبية الى  إيطاليا والصين لدعمهما فى علاج مصابى فيروس كورونا.
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