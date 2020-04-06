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فن

في ظهور نادر.. الفنانة راندا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها جميلة عوض

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:35 م
جميلة عوض وراندا
جميلة عوض وراندا
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة راندا صورة تجمعها بابنتها الفنانة جميلة عوض عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتظهر جميلة مع والدتها بصورة أبيض في أسود. 

وياتى هذا الظهور النادر الذى يجمع بين الأم راندا وابنتها جميلة عوض حيث قلما تظهر الفنانة راندا إلى الأضواء. 

وعلقت راندا على الصورة قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا عمري يا أجمل قلب بشكر ربنا لوجودك في حياتي، بحبك أوي". 

وكان احدث اعمال جميلة عوض فيلم "بنات ثانوى" والذى شاركها البطولة فيه هنادى مهنى ومحمد الشرنوبى واخراج محمود كامل وتاليف ايمن سلامة.  

وكانت بداية جميلة عوض فى عالم التمثيل من خلال مسلسل "تحت السيطرة" مع الفنانة نيللى كريم والمخرج تامر محسن.  
في ظهور نادر.. الفنانة راندا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها جميلة عوض
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