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المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: جونسون لا يزال تحت الملاحظة بالمستشفى

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:24 م
بوريس جونسون لايزال
بوريس جونسون لايزال تحت الملاحظة بالمستشفى
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فرح علاء الخولي

أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا أن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، لا يزال تحت الملاحظة بالمستشفى على خلفية إصابته بكورونا، وأفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل.


حيث يعاني جونسون، من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت قال إنه ما زال يتولى مسؤولية الحكومة.

 

وأضاف المصدر "رئيس الوزراء ما زال في المستشفى.. "قضى الليل في المستشفى"، ونقل جونسون إلى المستشفى الليلة الماضية لأنه ما زال مصابا بارتفاع في درجة حرارته وشعر الأطباء بأنه يحتاج إلى مزيد من الاختبارات.


وكان مكتب رئيس الوزراء البريطانى قال أمس الأحد، إن بوريس جونسون فى المستشفى لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

 

وقال بيان "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص.. هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".

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