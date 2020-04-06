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اقتصاد

البورصة تربح 7 مليارات جنيه فى ختام تعاملات الإثنين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات اليوم الإثنين، ليغلق رأس المال السوقي عند نحو 527.953 مليار جنيه، لتربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 9446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1344 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024.6 نقطة.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 156 مليار جنيه، و657 مليار جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 88 مليون جنيه، و723 مليون جنيه، على التوالي.
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