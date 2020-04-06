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أخبار العالم

كورونا يصارع بوريس جونسون.. المتحدث باسم رئيس حكومة بريطانيا يكشف تطورات حالته

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:26 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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على صالح
قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني إن بوريس جونسون قضى "ليلة مريحة" في مستشفى سانت توماس بلندن وهو "في حالة معنوية جيدة" كاشفا عن استمرار بقائه تحت الملاحظة الطبية لمزيد من الوقت داخل نفس المستشفى التي انتقل اليها بعد 10 ايام من تاكد اصابته بالفيروس الفتاك كوفيد 19

واضاف، وفقا لما نشرته صحيفتا مترو وجارديان البريطايتان منذ قليل، إن رئيس الوزراء لا يزال يعاني من سعال مستمر ودرجة حرارة لا تنخفض بينما يصارع الفيروس التاجي. 

واعلنت الحكومة من مقرها في داونينج ستريت إن جونسون لا يزال في المستشفى تحت الملاحظة. 

وتابع المتحدث الرسمي باسم جونسون إنه استمر في قيادة الحكومة وكان يعمل على أوراق رسمية من سريره بينما كان يغالب اعراض كورونا المتصاعدة حتى تم نقله الى المشفى.


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