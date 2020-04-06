فودة: 50% من المكافآت التشجيعية للعاملين بجنوب سيناء لدعم صندوق تحيا مصر

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خصم نسبة 50 % من المكافآت التشجيعية وبدل حضور الجلسات والتي كان قررها المحافظ من قبل للعاملين بمحافظة جنوب سيناء تشجيعا لهم وذلك لمدة ثلاثة أشهر أبريل ومايو ويونيه من العام الجاري كمساهمة المحافظة دعما لصندوق تحيا مصر ودعم الصندوق للاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي سابقة تعد الأولي من نوعها علي مستوي محافظات الجمهورية .





وطالب المحافظ رجال الاعمال والمواطنين بدعم صندوق تحيا مصر خلال الفترة الحالية بتخصيص جزء مالي من دخلهم لصالح الصندوق.





اقرا ايضا :

٤٥٠٠ متطوع يشاركون في تطهير مراكز شباب وملاعب جنوب سيناء





https://www.elbalad.news/4257646





