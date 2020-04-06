ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-4-2020 في مصر، سجلت ارتفاعا بنحو 4 جنيهات لجميع أعيرة الذهب ويأتي ذلك استكمالا لموجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 702 جنيه بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21، 688 جنيها بالأمس.
ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل، حرصا منه على التواصل مع القراء.
أسعار الذهب عيار 21
سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24: 802 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21: 702 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 14
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14: 469 جنيها.
سعر أوقية الذهب عيار 24
بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24: 24.880 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم: 5.600 جنيه.
سعر كيلو الذهب عيار 24
بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24: 800.000 جنيه.
وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.