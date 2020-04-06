حق الشعب .. إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك ،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.









وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى" اليوم" ،تحت إشراف عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية،بإزالة 14 حالات تعد"في المهد"على مساحة 12 قيراط و 18 سهم أرض زراعية بقرى (قمن العروس،أفوة،صفط ميدوم )،وذلك بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة بقرية أبوصير الملق ،وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية ومسؤولى الزراعة والأملاك ،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.





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كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة أحمد دسوقى بإزالة 3 حالات تعد " في المهد" على الأراضى الزراعية بعزية المجاهد ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بإزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 4 قيراط و12سهم تحت إشراف محمد بكري رئيس مركز ومدينه ناصر.



