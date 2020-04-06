أرقام مبشرة.. الرياض تتصدر قائمة مدن المملكة في حالات الشفاء من كورونا بـ 177 متعافى

كشفت إحصائيات وزارة الصحة السعودية اليوم، الإثنين، بشأن حالات فيروس كورونا عن مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل فى ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها المملكة على عاتقها إبان انتشار فيروس كوفيد - 19.





وتصدرت العاصمة السعودية الرياض قائمة مدن الرياض من حيث الحالات المتعافاة من فيروس كورونا مسجلة 177 حالة تعافٍ، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة فى المؤتمر اليومى.





واحتلت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 54 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 177 حالة.





وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 757، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 577 حالة، وثلاث وفيات.





ولم تسجل مكة المكرمة وجدة اليوم أي حالات تعافٍ بحسب آخر إحصائية عن الفيروس، باعتبارهما المدينتين بعد الرياض تخطى فيهما أعداد المتعافين حاجز الـ100، حيث مجموع حالات التعافي في مكة 114، وجدة 123 حالة.





وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين 6 أبريل 2020، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في آخر 24 ساعة.





وأوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2523 حالة حتى الآن.





وأعلن أن إجمالي عدد حالات التعافي المسجلة في المملكة بلغ 551 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة.





سجلت المملكة العربية السعودية، 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية





وخلال المؤتمر الصحفي اليوم لوزارة الصحة، الخاصة بمستجدات كورونا بالمملكة، أعلن متحدث الصحة، الدكتور محمد عبدالعالي، آخر حصيلة لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم تسجيل 138 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 2523 حالة









وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 38 حالة.



