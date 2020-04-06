زيادة الامتيازات والتكليفات.. 18 توصية برلمانية للأطباء لدعمهم في مواجهة كورونا

استعرض نواب لجنة الصحة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، عددا من التوصيات للحكومة بشأن الأطباء لزيادة امتيازاتهم وصلاحيتهم برفع معاشهم ودعمهم ماديا في مواجهة أزمة فيروس كورونا، في المقابل زادت التكليفات المقدمة من النواب للجيش الأبيض بالتدريب المستمر وعزل المرضى بالمستشفيات وإجراء الفحوص المستمرة للأطقم الطبية، حيث جاءت التوصيات كالآتي:





1. تدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات الأمراض الصدرية والرعاية المركزة للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية.





2. الإسراع بالكشف علي أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وصيانتها.





3. عزل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضي نقص المناعة (الغسيل الكلوي والأورام).





4. تأمين أفراد الطاقم الطبي وجميع المشاركين من خلال عمل فحص شامل من تحاليل (pcr)، ومسح مرة كل أسبوعين علي الأقل.





5. استغلال بيوت الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا المدن الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، كأماكن بديلة للعزل والحجر الصحي.





6. اعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء، ويعاملون معاملتهم.





7. إعطاء أولوية قصوي في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها بسبب كورونا للتخلص من النفايات الطبية ومراقبتها جيدا.





8. إدراج المهندسين المعينين بوزارة الصحة والسكان، ويعملون في المستشفيات ومستشفيات العزل لصيانة الأجهزة الطبية في الزيادات لأنهم غير مدرجين في قرار المهن الطبية لسنة 2014.





9. غلق الكولديرات (مبردات المياه)، المنتشرة في كثير من الشوارع بمحافظات الجمهورية، خاصة في الأماكن الشعبية منها.





10. التحقيق والمتابعة حول المأساة التي حدثت بمعهد الأورام وحول إخفاء بيانات ومعلومات أدت إلي ما حدث.





11. التنبيه علي وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية والدورية بما يتم رصده من حالات اشتباه أو الإصابات المؤكدة.





12. التنبيه علي النواب في دوائرهم برصد الشائعات والبيانات الخاطئة التي قد تثير البلبلة لدي المواطنين، ومراجعة المسئولين (كل فيما يخصه)، لتصحيح البيانات ونفي الشائعات.





13. رصد أماكن التجمعات والزحام وخاصة طوابير الخبز، حيث تلاحظ في بعض القري قصر مدة عمل المخابز من الخامسة صباحا وحتي الثامنة صباحا، مما قد يؤدي إلي تكدس المواطنين.





14. زيادة بدل العدوي للفريق الطبي ليتراوح ما بين 1500 إلي 2000 جنيها وذلك لما يبذلونه من جهد وتضحية.





15. فرض الحظر الكامل خلال الفترة المقبلة، حيث إنها فترة الحسم، وذلك في ظل تزايد الأعداد المصابة بفيروس كورونا.





16. التعاقد مع أطباء فوق سن المعاش (60 سنة) للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية الخبرة في ظل الأزمة الراهنة لنقص الأطباء.





17. معاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي ماديا مثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلي الحافز الرئاسي الجديد مقابل غلق عياداتهم الخاصة.



