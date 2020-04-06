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تعليم

طلاب تربية موسيقية يعزفون سيمفونية جماعية من منازلهم.. شاهد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نهلة الشربيني


 

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مقطع فيديو مصور لطلاب كلية التربية الموسيقية، يعزفون سيمفونية جماعية من منازلهم.

ويأتي ذلك أثناء تعليق الدراسة لمدة تجاوزت الـ 20 يوم، بدأت من منتصف مارس الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، في إطار جهود الدولة للوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

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وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إطلاق مبادرة "خليك مستعد"، لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، من أجل تكوين خط دفاع ثاني للجيش الأبيض، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولكي يكونوا جاهزين لأي تكليف لدعم القطاع الصحي، ولدعم الدولة في القضاء على هذه الجائحة التي انتشرت في العديد من دول العالم.

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