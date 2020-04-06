متى ستعلن البحوث التطبيقية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني ؟ .. الوزارة تجيب

أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني ، أنه بخصوص طلاب سنوات النقل بالمدارس الفنية ، فبالاشارة إلى قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخاص بسنوات النقل فى مدارس التعليم الفني بكل أنواعها ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ، يتم تكليف الطلاب بإجراء بحوث تطبيقية لإعدادها عن بعد من منازلهم .





وقالت وزارة التربية و التعليم : ستشمل هذه البحوث الأجزاء التى تم تدريسها في المقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020 .





وأضافت وزارة التربية و التعليم : سوف يتم إعلان البحوث التطبيقية المطلوبة خلال الفترة من 18- 23 أبريل 2020 وفقًا للخطة الزمنية التى تم الإعلان عنها، وسوف يتم تخصيص الفترة من 26 إبريل حتى 15 يونيو 2020 لإعداد البحوث التطبيقية.