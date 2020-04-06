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تعليم

متى ستعلن البحوث التطبيقية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني ؟ .. الوزارة تجيب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:55 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني ، أنه بخصوص طلاب سنوات النقل بالمدارس الفنية ، فبالاشارة إلى قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  الخاص بسنوات النقل فى مدارس التعليم الفني بكل أنواعها ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ، يتم تكليف الطلاب بإجراء بحوث تطبيقية لإعدادها عن بعد من منازلهم .

وقالت وزارة التربية و التعليم : ستشمل هذه البحوث الأجزاء التى تم تدريسها في المقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020 . 

وأضافت وزارة التربية و التعليم : سوف يتم إعلان البحوث التطبيقية المطلوبة خلال الفترة من 18- 23 أبريل 2020  وفقًا للخطة الزمنية التى تم الإعلان عنها، وسوف يتم تخصيص الفترة من 26 إبريل حتى 15 يونيو 2020 لإعداد البحوث التطبيقية.
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