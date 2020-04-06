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أخبار العالم

مأساة نيويورك.. دفن ضحايا فيروس كورونا في الحدائق العامة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:04 م
نيويورك تقرر دفن
نيويورك تقرر دفن ضحايا كورونا في الحدائق العامة مؤقتا
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رحيم يسري
قال مسؤول بمجلس مدينة نيويورك إن السلطات في المدينة قد تبدأ قريبًا دفن الجثث مؤقتًا في الحدائق العامة، وسط امتلاء المستشفيات والمشارح بجثث ضحايا فيروس كورونا المستجد.


ونقلت وسائل إعلامية عن مارك ليفين قوله إنهم سيبدأون "قريبا" ولفترة مؤقتة باستخدام حديقة مدينة نيويورك لدفن جثث ضحايا فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم حفر مكان يسع لعشرة توابيت صغيرة.


وأوضح أن ذلك سيتم بطريقة منظمة، مؤكدا أن الهدف هو  تجنب مشاهد مثل تلك الموجودة في إيطاليا ، حيث اضطر الجيش لجمع الجثث من الكنائس وحتى الشوارع.


من جانبه أشار بيل دي بلاسيو عمدة المدينة إلى أنه قد يتم تشكيل مدافن مؤقتة للتعامل مع الأمر.


ويبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في نيويورك وحدها ما يقرب من 4 آلاف حالة، بينما تزايد عدد الإصابات في الولاية التي تحمل نفس الاسم إلى أكثر من 114 ألف إصابة.


وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستزود نيويورك بالمعدات والمواد اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
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