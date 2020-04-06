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رياضة

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:55 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي


أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، منذ قليل، عن سفر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لبلاده، وذلك لأداء خدمته العسكرية.




كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن الموعد النهائي لكأس أمم افريقيا 2021 بدولة الكاميرون .




بطولتان في أسبوع واحد كانتا كفيلتين بزرع عشق جمهور نادي الزمالك للفرنسي " باتريس كارتيرون" ، بعدما حقق بطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بعد إدارته للمباراة بشكل رائع، كما حقق بطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي (الغريم التقليدي) للفريق، وهو شخص لم يكن بغريب على الكرة المصرية والإفريقية بشكل عام حيث تولى تدريب نادي مازيمبي الكونغولي وحصل معهم على بطولة دوري أبطال أفريقيا كما تولى تدريب النادي الأهلي ونادي وادي دجلة في مصر لكنه لم يكلل بالنجاح.




زف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نبأ سارا بشأن استكمال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، والذي تم تعليقه، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد.




نجح المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق فى خطف كل الأنظار إليه مرة أخري بعد تصريحاته أمس مع الإعلامى سيف زاهر عبر برنامجه بمحطة أون تايم سبورت .






لم يكن تصريح هانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي " فيفا "  بشأن تقديم استضافة مصر لبطولة كأس العالم المقرر إقامته فى2030 محل الصدفة أو وليدا اللحظة .




يدرس الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " إصدار فرمان خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص تخفيض أجور اللاعبين فى مختلف الأندية حول العالم بسبب توقف النشاط الكوري نتيجة انتشار فيروس كورونا.

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