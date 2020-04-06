بعد قنبلة أبو ريدة.. عوامل ترجح فرص مصر فى استضافة كأس العالم 2030

لم يكن تصريح هانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي " فيفا " بشأن تقديم استضافة مصر لبطولة كأس العالم المقرر إقامته فى2030 محل الصدفة أو وليدا اللحظة .



شهدت الفترة الماضية تقديم مصر كل وسائل الإبهار والإعجاز فى استضافة بطولة الأم الإفريقية 2019 والتى كانت تضم 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ ، ولم يكن الإعجاز فى تنظيم البطولة فقط ، بل كان فى التجهيز للبطولة والتى حصلت مصر على تنظيمها خلفا للكاميرون قبل عدة أشهر قليلة للغاية من انطلاق فاعليتها .



واستقبلت مصر تنظيم الأمم الإفريقية بتحد كبير ووقف الجميع ورفع راية التحدى والثقة فى خروج البطولة فى أفضل شكل ممكن وقد كان للدرجة التى وصل بها الأمر أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي " كاف " خرج وأعلن أن نسخة استضافة الأمم الإفريقية 2019 هى الأفضل فى التاريخ من حيث التنظيم موجها شكره إلى الدولة المصرية على المجهود الرائع فى خروج العرس الإفريقي الكبير في أفضل صوره على الإطلاق .



بداية فكرة استضافة كأس العالم 2030 خرجت من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذى يرى أن القدرات المصرية تستطيع تنظيم اكبر بطولات العالم وعلى رأسها بطولة كأس العالم .



وبالفعل بدأت مصر فى ترتيب أوراق إمكانية استضافة بطولة كأس العالم 2030 بإعداد ملف قوى لإرساله إلى الاتحاد الدولى للعبة " فيفا " وعرضه على أعضاء المكتب التنفيذي لكسب الثقة والحصول بشكل رسمى على شرف تنظيم البطولة الأكثر أهمية فى العالم أجمع .



وتمتلك مصر كل المقومات القادرة من خلالها على تنظيم بطولة كأس العالم 2030 فى ظل البنية التحتية المتميزة المتوافرة ، بوجود فنادق على أعلى مستوى ممكن فى العديد من المحافظات وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وأسوان وغيرها من المدن الساحرة ، بالإضافة إلى توافر العديد من الملاعب ذات المواصفات العالمية ، بالإضافة إلى توافر العديد من ملاعب التدريب أيضا بجانب توافر عنصر الأمن فى مصر بشكل مميز وهو الأمر الذى دائما ما يبحث عنه الاتحاد الدولى فى إسناد البطولات العالمية للدول .



وخرج السويسري جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " مرارا وتكرارا وأكد على إبهاره بالقدرات المصرية الرائعة والقدرة الهائلة على استضافة البطولات والأحداث العالمية ، وهو الأمر الذى ظهر بوضوح فى استضافة العديد من الاحداث المهمة خلال السنوات الماضية وعلى رأسها بطولة الأمم الإفريقية بجانب استضافة العديد من البطولات العالمية فى مختلف الألعاب بخلاف كرة القدم .



وكان ‏هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي أكد اقتراب مصر من التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030.