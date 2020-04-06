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توك شو

الوفيات منعدمة تقريبًا.. طبيب يفجر مفاجأة عن مرضى كورونا في مصر.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إن أزمة فيروس كورونا أظهرت الكثير من المشاعر الداخلية للمصريين، موضحا أنه أظهر البعض مشاعر سلبية مرفوضة والبعض الأخر مشاعر إيجابية مقبولة.

 

وأضاف هندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، قائلا :"شوفنا ناس بتساعد وناس بتقول إيه لما يموت ناس ونشتغل، وناس بتسيب أهلها جثث".

 

وتابع: أن مريض فيروس كورونا مثل أي مريض، و جميع الإحصائيات تقول أنه سهل الشفاء منه، لافتا إلى أن في مصر تحديدا نسبة الوفيات تكاد تكون منعدمة.

 

وأكمل: "شوفنا حالة لسيدة ايطالية مسنة عمرها 104 عاما تم شفاؤها من كورونا وبتدور على العريس، وشوفنا مريضة بالفيروس خلفت طفل سليم في محافظة الإسكندرية بمصر".

 

وأختتم:"مينفعش حد يكون محتاج مساعدة واتخلى عنه، ومش معنى الواحد أنه بقي مسن أن دوره انتهى في الحياة".

 

 

 

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