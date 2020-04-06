أمير عبدالحميد يعلق على تصريحات عصام الحضري عن العلاقة بين الحراس

نفى أمير عبد الحميد حارس مرمى فريق النادي الأهلي السابق ما تردد بشأن توتر العلاقات بين الحراس كما صرح عصام الحضري.
وقال عبد الحميد خلال حواره مع كريم خطاب ببرنامج في الاستاد على إذاعة نجوم اف ام: العلاقات بين الحراس جيدة، شريف إكرامي والشناوي علاقتهم على مايرام.
وأفصح: الحضري تاريخ كبير وتعود على اللعب أساسيا، وما تردد حول "عدم السلام" بينه وبين الشناوي وإكرامي أمر غريب، أعلم أن العلاقة جيدة بين الثنائي الأخير.
وأكد: هناك بعض الحراس الذين يغضبون من عدم اللعب، والحضري منهم، وهذا أمر طبيعي لانه تعود على اللعب أساسيا منذ صغره.
وعن تدعيم مركز حراسة مرمى الأهلي عقب رحيل إكرامي قال: الأحمر لا يحتاج لحارس، ولكن إذا انضمام إكرامي لبيراميدز، ستكون فرص أحمد الشناوي ضعيفة في المشاركة معهم، وحينها رشحه للانضمام للنادي الأهلي.