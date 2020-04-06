أمير عبدالحميد يعلق على تصريحات عصام الحضري عن العلاقة بين الحراس





وقال عبد الحميد خلال حواره مع كريم خطاب ببرنامج في الاستاد على إذاعة نجوم اف ام: العلاقات بين الحراس جيدة، شريف إكرامي والشناوي علاقتهم على مايرام.





وأفصح: الحضري تاريخ كبير وتعود على اللعب أساسيا، وما تردد حول "عدم السلام" بينه وبين الشناوي وإكرامي أمر غريب، أعلم أن العلاقة جيدة بين الثنائي الأخير.





وأكد: هناك بعض الحراس الذين يغضبون من عدم اللعب، والحضري منهم، وهذا أمر طبيعي لانه تعود على اللعب أساسيا منذ صغره.





وعن تدعيم مركز حراسة مرمى الأهلي عقب رحيل إكرامي قال: الأحمر لا يحتاج لحارس، ولكن إذا انضمام إكرامي لبيراميدز، ستكون فرص أحمد الشناوي ضعيفة في المشاركة معهم، وحينها رشحه للانضمام للنادي الأهلي.