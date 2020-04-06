حق الشعب .. رصد 26 مخالفة بناء على أراضى زراعية بإدفو ..صور

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان إزالة أى مخالفات للبناء بمختلف الأراضى الزراعية أو أراضى البناء لإستراد حق الدولة لأراضيها وبسط يد القانون بالتعامل الحازم مع المخالفات والمخالفين.





رصد العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أثناء المرور الميدانى على مشروع توصيل خط الكهرباء من محطة الحبارى إلى مستشفى إدفو العام الجديدة مبانى مقامة على الأراضى الزراعية ووجود تعديات وعدد 26 مبانى مخالفة للقانون.





وقال العميد عبد الرحمن عامر بأنه تم إستدعاء رئيس الحى والإتصال الفورى بالإدارة الزراعية لبيان موقف هذه الأراضى والمبانى وتحويل الموضوع للتحقيقات.





وكانت قد إنتهت أعمال توصيل الكابلات الكهربائية القادمة من محطة محولات الحبارى إلى المستشفى العام الجديدة بمدينة إدفو بتوصيل 2300 متر حتى الأسبوع الماضى ، وجارى إستكمال باقى التوصيلات المطلوبة لبدء العمل فى المستشفى الجديد بمدينة إدفو شمال أسوان .





وأكد عبد الرحمن عامر بأنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان فقد تم تشكيل لجنة برئاسة علاء الدين حسين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وبحضور هندسة الكهرباء وهندسة الرى ومندوب الصحة والطرق والكبارى ومقاول التنفيذ للمعاينة على الطبيعة، والوقوف عما تم الانتهاء منه حتى اليوم.





وتابع رئيس المدينة بأنه تم الإنتهاء من ٢٣٠٠ مترًا، والعمل جارى بالموقع، وتم التنبيه على هندسة الكهرباء بتوفير كابلات لإستمرار العمل ، وأفادت رئيسة هندسة كهرباء إدفو بوصول دفعة جديدة غدًا الثلاثاء .





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