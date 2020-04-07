ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2020‎

أرتفعت أسعار الذهب في الإمارات، خلال بداية تعاملات اليوم،الثلاثاء، 7-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 171.33.درهم بعد أن كان يسجل 168,07 درهم .

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (195.80درهم إماراتي ) أي ما يعادل (53.31 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (179.48 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (48.87دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (171.33درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 46.65 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (146.85درهم إماراتي ) أي ما يعادل (39.98 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (114.22درهم إماراتي ) أي ما يعادل (31.10دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (97.90درهم إماراتي ) أي ما يعادل (26.65 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,089 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (1,658 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,371 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (373.17دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (195,800 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (53,309 دولار أمريكي)