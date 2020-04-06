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رياضة

أزارو يستأنف تدريباته مع الاتفاق رغم أزمة فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
استأنف نادي الإتفاق السعودي تدريباته الذي يلعب لصفوفه المغربي وليد أزارو المعار من النادي الأهلي، اليوم، رغم تفشي فيروس كورونا.

واستأنف الفريق تدريباته عن بعد، بتقسيم اللاعبين مجموعتين، بحيث تخوض كل مجموعة مرانًا محددًا في منازلهم، وربطهم معًا عن طريق الفيديو تحت إشراف المدرب.

يذكر أن وزارة الرياضة السعودية أوقفت جميع الأنشطة الرياضية في البلاد لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان وليد أزارو انضم لصفوف نادي الاتفاق السعودي في يناير الماضي، قادمًا من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
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