حكم التجسس بين الزوجين وحلول لتجنب المشاكل.. فيديو

نصح الشيخ محمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إحدى الزوجات التي تشك في سلوك زوجها في الفترة الأخيرة بعدم التجسس عليه وتتبع تصرفاته وأخباره لأن هذا الأسلوب لا يصلح الحال بل يخرب البيوت.





حكم التجسس بين الزوجين

وقال شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن التجسس وتتبع الأحوال من الزوج لزوجته والعكس لا يصلح البيوت بل يدمرها، وعلى الطرفين اتباع الأساليب الجيدة في المشكلات الزوجية، كأن يتوجه أحدهما بالدعاء إلى الله لإصلاح حال الطرف الآخر أو مشاركة أحد الذين يثق فيهم بالتدخل لحل المشكلة التي يواجهونها.





كيفية تجنب المشاكل بين الزوجين

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك 3 أمور يجب على الزوج والزوجة مراعاتها للبعد عن مشاكل التجسس وهي المصارحة، والمناقشة، والحوار.





وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن التجسس فيه خراب للحياة الزوجية، وحتى نمتنع عن التجسس لابد من المصارحة، وعلى الإنسان ألا يكل ولا يمل من المصارحة.





وتابع: "يجب الجلوس وتحديد الخصوصية بين الزوجين، كما أن الهواتف والمكاتب المغلقة جزء من الخصوصية، وأن يكون هناك مساحة من الخصوصية بين الزوجين، ووضع الطرق الراقية لذلك".





ونوه أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن التجسس بين الزوجين غير جائز شرعًا.





وأوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن من ضمن الأسئلة التى وردت إليه سؤال حول حكم التجسس أو التفتيش فى تليفون الزوج وهل هو حرام أم حلال"، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يتجسس أو يفتش أحد الزوجين فى تليفون الآخر.





وأكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء: "الشرع الشريف منعنا من التجسس والتحسس، ولكن ما الذى يدفع المرأة للتفتيش فى تليفون زوجته والعكس، صفة "التشكك" وهى مثل السرطان "سرطان الحياة الزوجية".





واختتم الوردانى: "من مصادر التشكك والريبة أن الزوج والزوجة تشربا هذا التشكك من النشأة، يعنى الأم دائما تربى ابنتها على خلي بالك من حركات زوجك وأن الأصل أن الرجال عينيهم زائغة، وهذا يؤسس للمعصية المتكررة وهى سوء الظن وهذا حرام، كذلك الابن قد يربيه والده على عدم الثقة فى النساء بشكل عام ويكبر على هذا فيكون دائما لديه سوء ظن وتشكك".



