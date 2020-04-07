سيف زاهر: حالة واحدة تمنع محمود طاهر من انتخابات الأهلي المقبلة.. فيديو

قال الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق إن محمود طاهر رئيس الأهلي السابق لن يخوض انتخابات الأهلي القادمة في حالة ترشح محمود الخطيب.









وخسر محمود طاهر الانتخابات الماضية التي أقيمت في نهاية نوفمبر 2017 بعدما حصد 13182 صوتًا مقابل 20956 صوتا، لمحمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي.









وأضاف زاهر خلال مداخلة مع قناة الأهلي " جمعتني مكالمة مع طاهر قبل مداخلته على الهواء معي أمس في قناة أون تايم سبورت وما فهمته أنه لن يخوض انتخابات الأهلي القادمة".









وتنتهى الدورة الانتخابية لمجلس محمود الخطيب العام القادم حيث إنه في نوفمبر 2021 يكون أمضى 4 سنوات ميلادية ، ر بما طاهر يخوض انتخابات الأهلي في حال عدم ترشح الخطيب".









وكان محمود طاهر رئيس الأهلي السابق أعلن عدم نيته - حتى الوقت الحالي - الترشح لانتخابات اتحاد الكرة أو الأهلي.







