ترامب: حققنا تقدما عظيما بشأن لقاح كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "تقدم عظيم" في عملية البحث عن علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال ترامب خلال مؤتمر الصحفي اليومي إن الولايات المتحدة أحرزت "تقدما عظيما" في علاج فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد.





وأوضح: "نتواصل مع علماء من فرنسا وشركات أمريكية بشأن فيروس كورونا".





وأضاف: "نستخدم كل ما لدينا من قوة لمواجهة الفيروس، ونعمل على زيادة القدرات الصحية لعلاج مصابي كورونا".





وتابع أن الجيش الأمريكي يعمل على تجهيز أسرة إضافية لعلاج مرضى فيروس كورونا.