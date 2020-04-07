لاعب الأهلي السابق: أعاني من نقص بالتغذية في تونس.. وأنتظر عودتي لمصر.. فيديو

أكد مصطفى الفرماوي، لاعب اتحاد بن قردان التونسي الحالي والاهلي السابق ، أنه تواصل مع مكتب وزارة الشباب والرياضة من أجل العودة إلى مصر.
وقال الفرماوي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تواصلت مع مكتب وزارة الشباب والرياضة واعطيته بياناتي منذ 10 أيام، وانتظر عودتي لمصر".
وأكمل : "لدينا أزمة مادية بسبب تأخر مستحقاتنا، كما أني أعيش ظروف صعبة من ناحية التغذية بسبب الحظر الكامل".
وأتم: "لم أقدر على التواصل مع حسين السيد والعودة لمصر معه؛ بسبب ارتباطي بمباراة للترجي ذلك الوقت قبل توقف الدوري".