لاعب الأهلي السابق: أعاني من نقص بالتغذية في تونس.. وأنتظر عودتي لمصر.. فيديو

أكد مصطفى الفرماوي، لاعب اتحاد بن قردان التونسي الحالي والاهلي السابق ، أنه تواصل مع مكتب وزارة الشباب والرياضة من أجل العودة إلى مصر.





وقال الفرماوي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تواصلت مع مكتب وزارة الشباب والرياضة واعطيته بياناتي منذ 10 أيام، وانتظر عودتي لمصر".





وأكمل : "لدينا أزمة مادية بسبب تأخر مستحقاتنا، كما أني أعيش ظروف صعبة من ناحية التغذية بسبب الحظر الكامل".



