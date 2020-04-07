الحضري يرد بسخرية على هجوم زكي عبد الفتاح.. شاهد

رد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، بسخرية، على تصريحات زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي والفراعنة الأسبق، ضده.





وهاجم عبد الفتاح، عصام الحضري في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مشيرًا إلى أنه اعتزل بين شوطي مباراة مصر وتشيلي الودية في فبرابر عام 2012.





ونشر الحضري عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو للفنان عادل أدهم من فيلم "حكمتك يارب"، والذي ظهر فيه بشخصية "زكي قدرة"، وكان يحاول الهروب بعد إلقاء القبض عليه.





وعلق الحضري على الفيديو قائلًا: "كفاية عليك كده.. تصبح على خير مستر زكي".