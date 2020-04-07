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منوعات

بعد تقديمه كوب شاي لزوجته.. القبض على أحد مشاهير السوشيال ميديا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
السعي وراء الشهرة وإثارة الضجة في عالم السوشيال ميديا قد تصل ببعض الأشخاص للقيام بأفعال غير مرغوبة تمامًا، كما حدث مع أحد مشاهير تطبيق "سناب شات" الذي قرر أن يقوم بتدبير مقلب في زوجته وتصويره في مقطع فيديو.

وقام أحد مشاهير "سناب شات"، والذي يدعى "هاني حلواني"، بملء كوب من ماء الموجود في "قاعدة الحمام" وتقديمه لزوجته، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتعبئة الكوب من الحمام لصنع كوب الشاي الخاص بزوجته، ثم نشره من خلال تطبيق "سناب شات".

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجهات الأمنية السعودية بالقبض على الشاب، نظرًأ لما يقدمه من محتوى يضر بالمراهقين، وبالفعل استجابت الشرطة لمطالب رواد المواقع التواصل وألقت القبض على صاحب الفيديو.

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