AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بالرغم من كورونا.. مبيعات htc ارتفعت فى شهر مارس

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:02 ص
htc
htc
Advertisements
كريم جمال
بالرغم من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير فى معظم بلدان العالم وبالتالى تأثيره على العديد من الصناعات وحتى عمليات البيع والشراء، استطاعت شركة htc التايوانية أن ترفع مبيعاتها فى شهر مارس الماضى.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، بالرغم من تعرض كبريات شركات صناعة الهواتف الذكية لخسائر فادحة مثل شركة أبل، بسبب توقف مصانعها فى الصين تمامًا، كان الموقف مختلف نهائيًا مع htc المتعثرة التى ارتفعت مبيعاتها.

وبلغت نسبة ارتفاع مبيعات الصانع التايوانى العريق فى مارس الماضى بقيمة 14.2 مليون دولار، بينما حققت فى شهر فبراير 13.9 مليون دولار أمريكي، والفضل فى ذلك هو زيادة الطلب على هواتف الشركة خارج الصين.

وبحسب العديد من الخبراء قد تتحسن أوضاع htc بعد سنوات من الترنح والخسارات الضخمة، التى أفقدتها حصتها السوقية الضخمة، وأصبحت على مشارف الإفلاس، لتعود من جديد الحياة لها، وهو الأمر الذى لن تفلته إدارتها وستحاول استغلاله للعودة من الجديد.

وبالرغم من تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19 إلا أن عام 2020 سيكون الأفضل لشركة htc مقارنة بالعام الماضي، وسيكون الدليل على ذلك هو نسبة أرباحها لشهر فبراير الجارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. آبل تغلق متجرا وتمنع موظفيها من السفر

مبيعات iPhone تخطت أكثر من المتوقع فى بداية 2020

بالرغم من كورونا.. ارتفاع مبيعات السيارات الصينية والأوروبية في مصر

كورونا يتوغل ..انهيار مبيعات السيارات فى الصين.. وهيونداي تغلق مصنعا في كوريا.. تفاصيل

بسبب كورونا.. هبوط مبيعات هيونداي وكيا من 20% إلى 30%

للمرة الأولى.. شاومى تنجح في التفوق على هواوى فى مبيعات الهواتف الذكية

ترشيحاتنا

أذية البشر.. مسن مصاب بكورنا يبصق في وجه رجل ويتوفى بعدها

في ذكرى وفاة ناهد شريف.. تعرف على عدد أزواجها

اشترى آيفون 7 بلس بـ3900 جنيه فقط

وضع زيت السمسم على البشرة يقى من كورونا ..اعرف الحقيقة

الحضري يرد بسخرية على هجوم زكي عبد الفتاح.. شاهد

بإطلالات متناسقة.. أحمد فهمي وزوجته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار بيجو peugeot من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

مين أحلى.. يسرا وميساء مغربى تتألقان بفساتين مبهجة.. صور

فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور