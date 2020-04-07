بالرغم من كورونا.. مبيعات htc ارتفعت فى شهر مارس

بالرغم من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير فى معظم بلدان العالم وبالتالى تأثيره على العديد من الصناعات وحتى عمليات البيع والشراء، استطاعت شركة htc التايوانية أن ترفع مبيعاتها فى شهر مارس الماضى.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، بالرغم من تعرض كبريات شركات صناعة الهواتف الذكية لخسائر فادحة مثل شركة أبل، بسبب توقف مصانعها فى الصين تمامًا، كان الموقف مختلف نهائيًا مع htc المتعثرة التى ارتفعت مبيعاتها.





وبلغت نسبة ارتفاع مبيعات الصانع التايوانى العريق فى مارس الماضى بقيمة 14.2 مليون دولار، بينما حققت فى شهر فبراير 13.9 مليون دولار أمريكي، والفضل فى ذلك هو زيادة الطلب على هواتف الشركة خارج الصين.





وبحسب العديد من الخبراء قد تتحسن أوضاع htc بعد سنوات من الترنح والخسارات الضخمة، التى أفقدتها حصتها السوقية الضخمة، وأصبحت على مشارف الإفلاس، لتعود من جديد الحياة لها، وهو الأمر الذى لن تفلته إدارتها وستحاول استغلاله للعودة من الجديد.



