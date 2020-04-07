بعد دخوله الرعاية المركزة.. ميركل تتمنى لـ جونسون الشفاء العاجل

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقب دخوله العناية المركزة جراء تضاعف أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الاثنين إن ميركل تأمل أن يتمكن جونسون من مغادرة المستشفى قريبًا.





وكانت الحالة الصحية لجونسون 55 عامًا تدهورت أمس الاثنين، ما استلزم نقله إلى العناية المركزة .





كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج عبر "تويتر" عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لجونسون.





وأعلنت الحكومة البريطانية أمس أن وزير الخارجية دومينيك راب "سوف يحل بدلا من رئيس الوزراء إذا ما استدعت الضرورة" أثناء بقاء جونسون في العناية المركزة.





وكان جونسون أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في 27 مارس الماضي. وتم نقله أول أمس الأحد إلى مستشفى سان توماس لإجراء فحوص، ثم نُقل إلى العناية المركزة في اليوم التالي.