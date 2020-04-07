خادمة تستعين بـ 2 آخرين لقتل وسرقة مخدومتها المسنّة في حدائق القبة

نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بحدائق القبة، حيث تبين أن خادمة سابقة لديها استعانت بـ٢ آخرين لتنفيذ الجريمة وسرقتها، وتم ضبطهم، وتولت النيابة التحقيق.





بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا بوجود سيدة متوفاة داخل مسكنها بدائرة القسم.





وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة سيدة مسنة مسجاة على ظهرها موثقة اليدين والقدمين، وبها سحجات بالوجه، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مبلغ مالي وهاتفها المحمول ومشغولات ذهبية.





وبسؤال جارة المتوفاة، قررت بأنها حال تواجدها صحبة المجنى عليها بالشقة سكنها للاطمئنان عليها قررت لها المتوفاة بحضور شخصين إليها، وادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقًا عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفية مع إدارة الشركة محل عملهما.





وقامت الأخيرة بالتنبيه عليها بعدم التعامل مع أي شخص دون التحقق من هويته وانصرفت، وفى وقتٍ لاحق قامت بالاتصال بها هاتفيًا وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها، إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحًا، واكتشفت مقتلها.





ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، هم (فرد أمن خاص، عاطل، إحدى السيدات كانت تعمل طرف المجني عليها سابقًا) وتم ضبط المتهمين.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهمة الثالثة بقصد السرقة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية حصيلة بيع باقي المسروقات على متطلباتهم الشخصية، واتُخذت الإجراءات القانونية.