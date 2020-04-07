تحذير هام من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، الثلاثاء، مجددا جميع دول العالم من تخفيف تدابير احتواء فيروس كورونا قبل فوات الأوان؛ حسبما أفادت العربية، في نبأ عاجل لها.





و يواجه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مطالبات بالاستقالة، لفشله في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دعا عدد من السياسيين الأمريكيين، بسحب الثقة وإقالة مدير منظمة الصحة العالمية، بسبب اعتماده على تقارير الصين الخاصة بمدى انتشار فيروس كورونا، والتستر عليها.





وقالت السيناتور الجمهوري مارثا ماكسلي في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن تيدروس يجب أن يقدم استقالته بسبب التستر على بكين، موضحة أن ذلك الأمر يقع على عاتق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.





فيما ذكر موقع "Change.org" أن أكثر من 718 ألف شخص على مستوى العالم، وقعوا على عريضة تطالب باستقالة مدير منظمة الصحة العالمية، بسبب فشله في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأكد الموقعون على العريضة أن جهود المنظمة في التعامل مع وباء كورونا غير مقبولة، خاصة مع تأخرها في إعلان الفيروس حالة طوارئ عالمية، وعدم التحقق في وفيات وإصابات الصين.





وقد كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليون و300 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات اقترب من الـ 75 ألف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الثلاثاء.





وقد أوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,349,877حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 74,820 حالة وفاة على مستوى العالم.





وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 286,877 شخص.