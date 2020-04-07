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وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني يعزل نفسه بعد ظهور أعراض كورونا على فرد من عائلته

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:28 م
وزير شؤون مجلس الوزارء
وزير شؤون مجلس الوزارء البريطاني
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هاجر إبراهيم
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، منذ قليل، بأن وزير شئون مجلس الوزارء البريطاني قرر عزل نفسه بالمنزل بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على أحد أفراد عائلته.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا...

كان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أعلن يوم الأحد، أن بوريس جونسون أدخل إلى المستشفى لإجراء فحوص، بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالمرض.


وقال بيان إنه "بناءً على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص.. هذه خطوة احترازية، إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".


وكان رئيس الوزراء البريطانى قال قبل أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد، إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.
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